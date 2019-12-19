В рамках уголовного дела экс-сенатора Рауфа Арашукова задержаны четверо инженеров филиалов ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь». По версии следствия они вносили изменения в показания счётчика, получая за это денежное вознаграждение.

Так, задержанный 17 декабря Юрий Акулич работал простым инженером-метрологом в филиале компании в Минераловодском районе. Согласно данным СК, он действовал под руководством Гузера Хашукаева, также проходящего по этому делу фигурантом. Ещё один обвиняемый — Игорь Дубинин, он работал в том же филиале, однако под руководством Алана Кятова.

Оставшимся двум фигурантам повезло больше. Пока они находятся в статусе подозреваемых. Ренат Загиров и Сергей Шосткин работали в филиале в Ставрополе под руководством Игоря Травинова и Руслана Агоева. Предварительно, помимо растраты, Загирову и Шосткину инкриминируют ещё и участие в организованном сообществе с использованием служебного положения. Кто они, какова их роль в преступлении и причём тут сделка со следствием — в материале NEWS.ru

Игорь Дубинин Алсу Менибаева/NEWS.ru

Кто они и откуда?

Первым под суд пошёл Сергей Шосткин. В момент решения его дальнейшей судьбы на заседании не было никого кроме сотрудников правоохранительных органов и адвоката. Однако защитник настаивал, что у обвиняемого в Москве есть дочь и она готова принять его на время следствия. Судья не счёл это заявление убедительным и отправил фигуранта в СИЗО до 17 февраля 2020 года.

Вторым на заседание отправился Игорь Дубинин. В ходе избрания меры пресечения выяснилось, что у Дубинина есть хронические заболевания — гипертония и несколько сотрясений мозга. Однако по закону ни одно из этих заболеваний не может стать причиной для более мягкого наказания.

После заседания родственник Дубинина, пришедший на суд, рассказал NEWS.ru, что тот рано лишился родителей.

У него совершенно обычная семья, абсолютно средняя, никаких золотых унитазов там нет, — сказал родственник, пожелавший остаться неизвестным.

Последним о своей участи 18 декабря узнал Ренат Загиров. Он родом из Махачкалы. Поддержать мужчину в суде пришли его родственники из столицы. Ещё до начала заседания родня Рената активно пыталась завязать разговор со следователем. Он как и родственники ожидал в коридоре. В начале разговора они обращались к нему по каким-то организационным моментам: как передать одежду и лекарства (Загиров только что выписался из больницы), когда они могут приехать к нему для свидания и так далее. Немного прощупав почву и набравшись смелости, родственники начали просить отпустить Загирова, уверяя, что он ничего не знает и уже сказал всё, что мог. Сначала следователь отпускал короткие реплики вроде «Разберёмся», но чуть позже разговорился, сказав, что они, возможно, отпустят фигуранта после того, как тот «скажет, что нужно». Также он обратил внимание родственников, что обвинение Загирову ещё не предъявлено (он находится в статусе подозреваемого).

Адвокат Загирова Сергей Кузнецов пояснил NEWS.ru, что в статусе подозреваемого человек может находиться 10 дней, потом ему либо должны быть предъявлены обвинения, либо он должен быть отпущен. Поэтому у следствия есть время до 27 декабря, заключил он.

Сергей Шосткин Сергей Булкин/NEWS.ru

Обвинение

Из обвинения следует, что вся новая четвёрка задержанных подозреваются или обвиняются в том, что «обеспечивали сокрытие реальных показаний счётчиков природного газа и таким образом обеспечивали безучётное потребление природного газа». Взамен фигуранты получали вознаграждения. По подсчётам следователей, из-за их действий было потрачено более 4 млн кубических метров газа, а сумма ущерба составила 40 млн рублей.

Напомним, представителя Карачаево-Черкесской Республики в Совете Федерации Рауфа Арашукова задержали 30 января 2019 года прямо на заседании верхней палаты парламента. Его обвиняют в хищениях газа на сумму более 30 млрд рублей, организации убийства двух человек и участии в преступной группировке. Одновременно в Северной столице арестовали отца сенатора — Рауля Арашукова. Кроме отца и сына, по делу арестованы родственники и друзья семьи. Ранее NEWS.ru писал, что Рауф Арашуков назвал заказчиков своего дела.