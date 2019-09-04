Суд приговорил участника несанкционированной акции 27 июля в Москве Евгения Коваленко к 3,6 годам лишения свободы.
Его признали виновным в нападении на сотрудника полиции.
Назначить наказание Коваленко в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, — вынесла приговор судья Олеся Менделеева.
Коваленко обвиняется в применении насилия в отношении полицейских. По данным следствия, в ходе несанкционированного митинга он сначала потянул сотрудника правоохранительных органов за бронежилет, а потом бросил в сторону полиции мусорный бак. По словам силовика, в которого попала урна, от этого он испытал сильную боль в пояснице.
Как ранее писал News.ru, прокурор просил суд приговорить Коваленко к пяти годам колонии.