Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Автобус ПАЗ, перевозивший тело из больницы, внезапно загорелся в одном из нижегородских дворов. Огонь был такой силы, что быстро распространился на припаркованные рядом автомобили.

Очевидцам удалось снять инцидент на видео. На кадрах видно, что от ПАЗа остался только каркас. В экстренных службах сообщили, что гроб успели вытащить из машины, передаёт РЕН ТВ. Тело покойного...