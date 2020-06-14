Фермер лишился 165 тысяч рублей при попытке купить трактор через Интернет

https://static.news.ru/photo/05e08b2a-ae47-11ea-ab88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

34-летний житель Республики Алтай стал жертвой мошенников. Мужчина пытался купить в Интернете трактор.

Мужчина нашёл на одном из сайтов нужное объявление. По указанному номеру ответил мошенник. Он рассказал, что трактор якобы находится в Алтайском крае и на него уже нашёлся покупатель. «Продавец» пояснил, что готов продать сельхозтехнику звонившему, если тот переведёт предоплату в размере 15 тысяч рублей. Сельчанин согласился и перечислил нужную сумму, сообщают «Новости Горного Алтая».

Через некоторое время злоумышленник связался с мужчиной и предложил купить трактор за 165 тысяч рублей вместо указанных в объявлении 210 тысяч. Он объяснил такую щедрость непредвиденными финансовыми проблемами. Условием продажи была названа полная предоплата. Злоумышленник даже отправил фотографию «своего» паспорта.

После того как мужчина отправил всю сумму лжепродавцу, его номер оказался недоступен.

Оперативники установили, что номер злоумышленника зарегистрирован в Московской области, а фотография паспорта является фальшивкой. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

NEWS.ru писал, что доход телефонных мошенников от одного звонка составляет до 15 тысяч рублей. Об этом заявил заместитель директора департамента Центробанка по информационной безопасности Артём Сычёв.