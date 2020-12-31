Фельдшер скорой помощи погиб, спасая участника ДТП в Подмосковье

Фото: Волонтеры-медики | Московская область/vk.com

В Омске и Дербенте Новый год прошёл не так гладко, как хотелось бы местным жителям. Так, в новогоднюю ночь омичи обстреляли из фейерверков десятиэтажный дом.

Заряды салюта попали в балконы и окна жилого дома. К счастью, на этот раз пожара удалось избежать. Согласно данным правоохранителей, по факту инцидента никто из жильцов дома к ним не...