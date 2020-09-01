ФБК подал жалобу в суд на бездействие СК по факту отравления Навального

https://static.news.ru/photo/7cc06838-ec58-11ea-a6e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади подал жалобу в Басманный суд Москвы на бездействие Следственного комитета по факту отравления основателя организации Алексея Навального. Суд жалобу зарегистрировал.

Соратники оппозиционного политика в день его госпитализации, 20 августа, написали заявление в СКР. Они требовали возбудить уголовное дело по двум статьям: о покушении на убийство и о посягательстве на жизнь общественного деятеля.

Прошло 12 суток. До настоящего момента мы не получили никакого ответа: нам не отказали, не переслали заявление, не сказали, что продлили срок проверки, не возбудили дело, — сообщил глава ФБК Иван Жданов.

В ФБК считают, что должно быть возбуждено уголовное дело по статьям, по которым было подано заявление, уточнил он.

Обжалование бездействия, в результате мы должны получить хоть какой-то ответ, — добавил Жданов.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска в Москву. Лайнер экстренно посадили в Омске, оппозиционера без сознания увезли в реанимацию, где он пролежал двое суток. Соратники и родственники оппозиционера сразу же стали настаивать, что политика отравили. Омские врачи при этом заявили, что проведя ряд исследований эту версию они подтвердить не могут.

Утром 22 августа Навального спецбортом доставили в университетскую клинику Charité в Берлине. 24 августа немецкие медики сообщили, что анализы россиянина свидетельствуют, что причиной его тяжёлого состояния стало отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Само вещество не было найдено, однако клиника заявила, что продолжает его поиски.

В качестве антидота Навальному назначили атропин. В последнем пресс-релизе Charité сообщалось, что организм пациента отвечает на лечение. Однако его состояние по-прежнему остаётся тяжёлым, он продолжает находиться в медикаментозной коме.

Ранее Генпрокуратура РФ направила запрос о правовой помощи в связи с делом Алексея Навального немецким коллегам. В нём идёт речь о передаче анализов и текущей диагностики оппозиционера. Минюст ФРГ подтвердил получение российского запроса, писал NEWS.ru.