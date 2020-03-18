https://static.news.ru/photo/292ff0b2-6904-11ea-ba0c-fa163e074e61_660.jpg Мерлин Монро Фото: mago stock&people/Global Look Press

В Перми появилась реклама услуг по изготовлению памятников с изображением американского президента Джона Кеннеди и актрисы Мерлин Монро. Региональное управление ФАС возбудило уголовное дело.

О рекламе в социальной сети написал один из жителей города. По его словам, листовки наклеены автобусных остановках в одном из районов Перми.

Управлением возбуждено дело по части 11 статьи 5 Закона о рекламе в части нарушения требований иных нормативных актов, — заявили в ведомстве, сообщает РИА Новости.

Ответчиком по делу является индивидуальный предприниматель. Ему грозит штраф в размере до 20 тысяч рублей.

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