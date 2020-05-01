ФАС не допустила десятикратного завышения цен на медицинские маски

https://static.news.ru/photo/04ded59a-8ba8-11ea-b156-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба совместно с прокуратурой пресекла попытку десятикратного завышения цен на медицинские маски. Факты были выявлены со стороны подмосковного ООО «ВИТТА компани», занимающегося оптовыми продажами.

Проверяющие установили, что в период с декабря 2019 года по февраль 2020 года фирма закупила защитные трехслойные маски у производителя по цене 7,29 рублей за 1 штуку. При этом цена реализации масок за этот период возросла до 957%.

Из-за недопустимых, недобросовестных действий «ВИТТА компани» и ей подобных организаций в первые месяцы 2020 года в регионах страны и был зафиксирован скачок цен на маски и их дефицит. Жажда наживы за счёт здоровья сограждан лишает руководство таких хозсубъектов каких-либо морально-этических принципов, – приводит пресс-служба ФАС РФ слова начальника Управления по борьбе с картелями Андрея Тенишева.

Гендиректору фирмы антимонопольщики выписали предостережение о недопустимости нарушения требований антимонопольного законодательства. Также московское УФАС направило обращение о факте необоснованного завышения цен на маски в полицию с целью привлечения к уголовной ответственности виновных лиц.

Накануне стало известно о закупке госучреждением «Саратовский аптечный склад» 10 тысяч одноразовых масок по 425 рублей за штуку. Эта стоимость уже привлекла внимание спикера Госдумы Вячеслава Володина. Он направил запрос в прокуратуру. Надзорное ведомство начало проверку, в ходе которой оценит обоснованность такой цены изделия.

На фоне этой информации в отставку ушла министр — руководитель аппарата главы региона Олеся Горячева. По некоторым данным, директор аптечного склада Сергей Горячев является мужем уволившейся.

Ранее NEWS.ru писал о том, что лидер «Справедливой России» Сергей Миронов призвал власти регионов отказаться от введения штрафных санкций для граждан, которые не носят маски, а вместо этого начать раздавать эти средства защиты.