Фанаты сборных Англии и Шотландии устроили погром в Лондоне

Фото: Mark Hawkins via www.imago-image/www.imago-images.de/Global Look Press

Анжела Абраменко NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

В Санкт-Петербурге две мошенницы под видом вирусологов обокрали пенсионерку. Как сообщает «360», злоумышленницы вынесли из дома женщины ценностей на 1,5 млн рублей.

По данным издания, в Колпинском районе две неизвестные женщины в белых халатах и медицинских масках представились вирусологами и проникли в квартиру 78-летней жительницы. Предположительно, они заявили, что им необходимо осмотреть...