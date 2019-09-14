https://static.news.ru/photo/9772f904-d6f9-11e9-864d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Поклонники творчества группы «Иванушки International» устроили потасовку на концерте после того, как артисты бросили в толпу футболку с автографами.

Шок! Наша традиция — бросать футболку с автографами — переросла в драку со снятием побоев в травмпункте. Теперь думаю, отказаться ли от этой традиции? — подписал видео в Instagram участник музыкального коллектива Кирилл Туриченко.

Подписчики по-разному отреагировали на инцидент, однако многие попросили продолжить соблюдать традицию. Некоторые добавили, что драки из-за брошенных в зал вещей фанаты устраивали и 20 лет назад, просто об этом никто не писал.

Как писал News.ru, в Москве участники несогласованной акции не поделили плакат и подрались. По словам очевидцев, поводом для конфликта послужил транспарант в поддержку сестёр Хачатурян, которые обвиняются в убийстве собственного отца. Один из протестующих вырвал его из рук женщины, а другой мужчина набросился на обидчика с кулаками. Потасовка была прекращена до вмешательства полиции силами самих участников митинга.