Фальков лично поблагодарил полицейского, остановившего пермского стрелка

Глава Минобрнауки Валерий Фальков лично встретился с младшим лейтенантом полиции Константином Калининым, задержавшим пермского стрелка, и выразил ему благодарность. По его словам, действия полицейского помогли избежать ещё больших жертв. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства России.

Я сегодня был на месте трагедии. Понимаю, что во многом определяющей была ваша профессиональная и человеческая позиция, — сказал министр полицейскому.

После встречи Фальков отметил, что уверенные и профессиональные действия Калинина и второго полицейского, Владимира Макарова, который помогал эвакуировать людей, позволили избежать еще большей трагедии.

Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) произошла утром 20 сентября. Огонь по учащимся открыл 18-летний студент вуза Тимур Бекмансуров. В результате погибли шесть человек и ещё 29 пострадали. 21 сентября в Прикамье объявлено днём траура по погибшим.

При задержании Калинин ранил Бекмансурова и оказывал ему первую помощь до прибытия медиков. В настоящее время стрелок находится в больнице, его состояние оценивается как тяжёлое.

Ранее сообщалось, что полицейские, обезвредившие стрелка, будут представлены к государственным наградам. Соответствующее решение принял глава МBД России Владимир Колокольцев.