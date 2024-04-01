Эвакуация вузов и Курского вокзала: что происходит в Москве, нашли ли бомбы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

1 апреля в Москве из-за угроз минирования были эвакуированы торговый центр «Артриум», Курский вокзал, РХТУ им. Д. И. Менделеева, МГТУ им. Н. Э. Баумана, РУТ (МИИТ) и МПГУ. Что об этом известно, нашли ли бомбы, было ли это первоапрельской шуткой?

Что известно о минировании на Курском вокзале и в «Атриуме»

С Курского вокзала на время работы правоохранительных органов вывели всех пассажиров, говорится в сообщении Московской железной дороги в официальном Telegram-канале.

«На время работы правоохранительных органов на Курском вокзале Москвы проводится оповещение пассажиров. Все они выведены с территории вокзала. <...> На движение поездов ситуация не повлияла», — сообщается в публикации.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщали о том, что поступило сообщение о минировании Курского вокзала.

Впоследствии Курский вокзал в Москве возобновил работу после эвакуации.

«Ранее на время работы правоохранительных органов проход на платформы осуществлялся через 3-й тоннель. На движении поездов ситуация не отразилась», — говорится в сообщении МЖД.

Также в Москве эвакуируют торговый центр «Атриум». Об этом сообщает «М24» со ссылкой на очевидцев. Сотрудников и посетителей попросили выйти на улицу.

Накануне в городе была буквально волна эвакуаций после звонков о «минировании». Затронуло это не только торговые центры, но и здания министерств, судов.

Что известно об эвакуации и минировании в московских вузах

В МГТУ им. Н. Э. Баумана поступила анонимная угроза о заложенном взрывном устройстве.

«В университете серьёзно относятся к вопросам безопасности, профильные службы провели тщательную проверку. Взрывного устройства не обнаружено, университет работает в штатном режиме. По факту ложного сообщения ведётся расследование», — сообщила пресс-служба университета.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Также сообщение о минировании поступило в РХТУ им. Менделеева.

«Сообщение о минировании нашего университета оказалось ложным. <...> И я очень рад, что наши менделеевцы вновь показали себя собранными и ответственными гражданами: не поддались панике и не распространяли непроверенную информацию. Неприятно, что 1 апреля, день, когда даже погода нам улыбается, обернулся срывом занятий и приостановкой работы всего административного аппарата. И даже если это чья-то глупая шутка, мы шутить над жизнями менделеевцев не имеем права. Университет — место безопасности. Проверено. Завтра увидимся», — говорится в Telegram-канале и.о. ректора РХТУ Ильи Воротынцева.

Также ситуацию с предполагаемым минированием прокомментировали в РУТ (МИИТ).

«В СМИ и Telegram-каналах появилась информация об эвакуации РУТ (МИИТ). В ответ на эту информацию сообщаем, что Российский университет транспорта работает в штатном режиме, угрозы для безопасности студентов и преподавателей нет», — говорится в сообщении Telegram-канала вуза.

Что известно об эвакуации зоопарка в Петербурге 1 апреля

В свою очередь в Петербурге эвакуировали Ленинградский зоопарк. Полицейские попросили посетителей экстренно выйти за пределы учреждения. Место оцепили силовики.

Каналу «Осторожно, новости» в пресс-службе зоопарка сообщили, что причиной эвакуации стало анонимное сообщение о минировании.

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