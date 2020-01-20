https://static.news.ru/photo/6d8dc518-3b64-11ea-b3f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Карина Бурьян/ТАСС

Эвакуационный выход из отеля «Карамель» в Перми, находящегося в подвале жилого дома, где погибли пять человек, был закрыт.

В частности, предстоит выяснить, каким образом вода попала в подвал, несмотря на требования по герметизации прохода трубопровода, и почему был закрыт эвакуационный выход. Данный теплопровод до декабря 2019 года являлся бесхозным, — передаёт ТАСС сообщение пресс-службы компании, обслуживающей дом.

Авария случилась на участке близлежащей к зданию теплотрассы. Об этом в понедельник, 20 января, журналистам рассказали местные жители. Аварии в этом районе Перми, как сообщили местные жители, происходят часто. Постояльцы хостела постоянно обращались с жалобами, на которые никто не реагировал.

Как ранее писал NEWS.ru, ЧП в мини-отеле «Карамель» на территории Перми, в результате которого погибли пять человек, произошло из-за прорыва трубы за пределами хостела.