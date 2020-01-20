Эвакуационный выход из отеля «Карамель» в Перми, находящегося в подвале жилого дома, где погибли пять человек, был закрыт.
В частности, предстоит выяснить, каким образом вода попала в подвал, несмотря на требования по герметизации прохода трубопровода, и почему был закрыт эвакуационный выход. Данный теплопровод до декабря 2019 года являлся бесхозным, — передаёт ТАСС сообщение пресс-службы компании, обслуживающей дом.
Авария случилась на участке близлежащей к зданию теплотрассы. Об этом в понедельник, 20 января, журналистам рассказали местные жители. Аварии в этом районе Перми, как сообщили местные жители, происходят часто. Постояльцы хостела постоянно обращались с жалобами, на которые никто не реагировал.
Как ранее писал NEWS.ru, ЧП в мини-отеле «Карамель» на территории Перми, в результате которого погибли пять человек, произошло из-за прорыва трубы за пределами хостела.
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