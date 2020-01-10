История вокруг актрисы Натальи Бочкарёвой и свёртком кокаина подходит к своей развязке. 9 января в Преображенский суд Москвы следователи передали уголовное дело в отношении неё: они просят прекратить дело и назначить актрисе штраф. Это стало возможным, так как актриса полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Дата рассмотрения постановления пока неизвестна. NEWS.ru решил выяснить, почему за преступление, за которое другие получают реальные сроки, Бочкарёва может отделаться штрафом.

Ложь и провокация

Актрису задержали в Москве 28 сентября. Её остановили сотрудники ГИБДД для проверки документов, но артистка вела себя странно, и у полицейских возникли сомнения в её трезвости. Наталья не стала отпираться и вытащила свёрток с кокаином. Однако пройти медицинское освидетельствование отказалась, за что лишилась прав на один год и восемь месяцев и получила штраф в 30 тысяч рублей. Сама актриса при общении с журналистами опровергала факт задержания и утверждала, что в тот день находилась дома с детьми.

10 января стало известно, что актриса полностью признала вину, раскаялась и сама попросила закрыть уголовное дело и назначить ей судебный штраф. Следствие согласилось с этим, потому что Наталья ранее не была судима, признала вину, характеризуется положительно, а преступление относится к категории небольшой тяжести.

Изначально Бочкарёвой вменяли ч.1 статьи 228 УК («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств»). NEWS.ru пообщался с адвокатом Павлом Пешиковым — он защищает ростовского врача-нарколога Николая Каклюгина, которого осудили на четыре года за хранение наркотиков.

По его словам, по части 1 статьи 228 действительно закон предусматривает наказание в виде штрафа до 40 тысяч рублей. Как правило, говорит он, суд назначает в подобных случаях около 10 тысяч рублей.

Если есть первоначальное обвинение по части первой статьи 228, то ничего удивительного здесь нет и никакого скрытого смысла тоже. Скорее просто порицание общества, потому что, мол, актриса и наркотики. Павел Пешиков адвокат адвокат

Адвокат Марат Файзулин в свою очередь утверждает, что актрисе повезло — такой практики в уголовном производстве почти не бывает.

Знаменитости — тоже люди

Нечасто происходит, когда следователь ходатайствует о прекращении уголовного дела и применении судебного штрафа. Такое в правоохранительной системе не практикуют — это практически эксклюзив. Марат Файзулин адвокат адвокат

При этом он отметил, что важна не жестокость наказания, а его неотвратимость. В качестве наказания может подойти и морально-нравственное порицание, «ведь если у человека есть советь он уже страдает».

Когда дело касается знаменитостей, которые, возможно, нам не нравятся, мы тут же меняем позицию — «почему так мало дали?». Вот это меня поражает в нашем обществе. Знаменитости — тоже люди, — заключил Файзулин.

Защитник Бочкарёвой Ольга Сулим отказалась от комментариев на данном этапе, сказав, что ожидает решения суда. NEWS.ru будет следить за развитием ситуации.