«Это был заказ»: экс-депутат ГД Шингаркин назвал причины нападения на него

Экс-депутат Госдумы Максим Шингаркин заявил NEWS.ru, что нападение на него является «заказом», но не с целью избить, а для «покушения на жизнь и прекращения общественно-политической деятельности». ЧП произошло в начале февраля вблизи одного из офисов на Самотёчной улице в центре Москвы. В результате бывшего парламентария госпитализировали.

Я настаиваю на том, что это был заказ, но не в целях меня избить, а в целях покушения на мою жизнь с целью прекращения моей общественно-политической деятельности, — рассказал Шингаркин.

Он усомнился в том, что напавшие на него мужчины действительно являются спортсменами, хотя один из них «работает фитнес-тренером». Шингаркин назвал «странными» показания подозреваемого, заявившего, что хотел встретиться с потерпевшим для продажи «экологической информации из Интернета».

Это я вам дословно говорю. На мой взгляд, абсолютно комическая ситуация, чушь. Придя на эту встречу, выйдя из машины, он почувствовал ко мне вдруг неприязнь ввиду моего «непристойного поведения», а потом напал на меня, бил по голове, догонял. И он поясняет, что, в принципе, никогда со мной нигде не пересекался, это очень важно, но смотрел мой Telegram-канал. При этом он не может выговорить слово «экология». С огромным трудом он сформулировал, откуда меня знает, а когда встретил наконец — начал меня бить. Вот такая логика у человека, — добавил Шингаркин.

Накануне полиция Москвы возбудила уголовное дело по факту избиения бывшего депутата Госдумы Максима Шингаркина. Сам он считает, что за ним следили на протяжении недели.

В больнице бывший депутат от ЛДПР рассказал, что ожидал нападения, так как заметил за собой слежку. Он успел обратиться в прокуратуру, но задержать злоумышленников не успели.