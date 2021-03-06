Есть жертвы: в Кисловодском санатории рухнула стена

Стена рухнула в закрытом на реконструкцию санатории в Кисловодске. Без жертв не обошлось — погиб один человек. Тело мужчины обнаружили в завалах, сообщает ГУ МЧС по региону.
В 12.45 поступила информация об обрушении фрагмента стены <...> здание санатория «Кисловодск», неэксплуатируемое, находится на реконструкции. При разборе завалов обнаружен труп мужчины, — говорится в сообщении.
На данный момент на месте работают спасатели и кинологи. Другие подробности инцидента не уточняются.
Ранее NEWS.ru писал, что тепловоз заделбетонный забор одного из предприятий Омска, в результате чего плита рухнула на трёх женщин и придавила их. Одна из пострадавших скончалась. В прокуратуре рассказали, что тепловоз, двигаясь по железнодорожным путям через территорию предприятия, задел ворота, прикреплённые к бетонному забору. В результате часть забора обрушилась, из-за чего пострадали прохожие.