Есть жертвы: в Кисловодском санатории рухнула стена

78-летний Дэниел Мелли из ирландского города Коув хранил в доме скелет своей жены Кристины, которая умерла от старости. Силовикам мужчина признался, что боялся остаться один и не хотел расставаться с женой после её смерти.

Как сообщает The Sun, большинство соседей пенсионера не знали, что у него была жена. А тем, кто знал о существовании Кристины, пожилой мужчина говорил, что супруга уехала за границу. Тревогу...