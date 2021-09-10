Ещё одного ребёнка госпитализировали из дома, где двое умерли от отравления

В доме на улице Совхозной в Москве, где члены одной семьи отравились купленным в магазине арбузом, с похожими симптомами госпитализирован ещё один ребёнок. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В общей сложности после гибели 61-летней женщины и её 15-летней внучки были госпитализированы ещё девять человек с признаками отравления.

Как сообщалось ранее, 10 сентября в больницу с отравлением попала семья из трёх человек: 15-летняя девочка, её мать и бабушка. Накануне вечером они ели арбуз, купленный в «Магните». На следующий день у них началась обильная рвота. К вечеру состояние пострадавших серьёзно ухудшилось. В итоге бабушка и внучка скончались, а мать находится в тяжёлом состоянии.

СКР возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека». Столичная прокуратура поставила на контроль ход расследования и проводит собственную проверку.

Ранее поставщик арбузов в магазины «Магнит» в Москве предоставил результаты повторной лабораторной проверки плодов, которые продавались в магазине на Совхозной улице. Исследования не выявили превышения содержания токсичных элементов, нитратов и пестицидов.

Крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) Каныгин, являющееся крупнейшим российским производителем бессемянных арбузов, продолжает сотрудничать с Роспотребнадзором и магазином по поводу случившегося. Им передана вся запрашиваемая документация. В настоящее время торговая точка, где отравившаяся семья купила арбузы, закрыта. Вся партия плодов снята с продажи не только в Москве, но и в регионах, отметили в сети магазинов.