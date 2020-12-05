Ещё один россиянин умер после отдыха на Занзибаре

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Житель Казани Марат Якупов умер после путешествия на Занзибаре, где заразился тропической малярией.

Мужчина отдыхал на острове в ноябре. Через шесть дней после возвращения на родину у него поднялась температура. Он прочитал в СМИ новость об умершем бизнесмене Александре Донском-младшем, у которого были аналогичные симптомы, и обратился за помощью в Республиканскую инфекционную больницу. Через день у него начались осложнения, и он умер от отказа внутренних органов.

Одновременно с Якуповым малярией заболел ещё один житель Казани, с которым погибший познакомился во время отпуска. По данным местного Роспотребнадзора, в Татарстане в 2020 году зафиксировано два завозных случая малярии из Занзибара, один из пациентов скончался.

Туристы поехали на сафари, неожиданно пошёл сильный проливной дождь. По этой причине они не смогли вернуться в отель. Развели костёр и ночевали в пустыне, где было большое количество кровососущих насекомых, — рассказали в ведомстве.

По словам экспертов, на самом острове не организуют сафари, путешественников возят на материк, где расположены национальные парки.

Инкубационный период при заражении малярией может длиться от семи дней до трёх лет, в зависимости от вида возбудителя. Вакцина от болезни до сих пор в стадии пока не разработан, однако существуют препараты для профилактики, которые может назначить врач перед поездкой. Заразиться малярией можно в 89 государствах, чаще всего в Африке, Азии и на Американском континенте, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что малярия является причиной гибели жителей Африки южнее Сахары в 2020 году гораздо чаще, чем COVID-19. Ежегодно во всём мире жертвами малярии становятся около 400 тысяч человек, более 90% из них — в Африке южнее Сахары.