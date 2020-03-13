https://static.news.ru/photo/23183afa-652f-11ea-8a77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Оперативный штаб заявил об увеличении числа больных коронавирусом с 34 до 45 человек. За сутки в стране было зафиксировано ещё 11 новых случаев.

Среди заболевших — 42 россиянина, два гражданина Китая и один итальянец.

По последним данным, пять случаев были зарегистрированы в Москве, один в Московской области, три в Санкт-Петербурге, один в Ленобласти и ещё один в Пермском крае. Все заболевшие посещали накануне Италию, Францию и Австрию. Один случай выявлен активно как контактный с ранее заболевшими, сообщает ТАСС со ссылкой на штаб.

Ранее глава отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний исследовательского центра Фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов заявил, что коронавирусная инфекция может прекратить свое распространение по миру в июне-июле 2020 года. По его словам, в Китае пик заболеваемости был пройден ещё в начале февраля. Кроме того, коронавирус, вызывающий COVID-2019, на порядок менее патогенный, чем коронавирусы, вызвавшие эпидемию атипичной пневмонии и ближневосточного респираторного синдрома в 2002-2003 и 2012-2015 годах соответственно, писал NEWS.ru.