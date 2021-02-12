Епифанцев ответил притчей тем, кто назвал его «героем» после драки в баре

https://static.news.ru/photo/36252cac-6f1f-11eb-9956-96000091f725_660.jpg Владимир Епифанцев Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Владимир Епифанцев ответил тем, кто считает его «героем» и «молодцом» после драки в петербургском баре. Актёр не в восторге ни от произошедшего, ни от ненужных похвал.

Чтобы показать всю бессмысленность своего поступка, Епифанцев привёл пример, как он выловил из Москвы-реки тело мужчины. История произошла, когда звезда сериала «Кремень» жил в Тушино. Однажды он стал свидетелем того, как в реку упал пьяный мужчина.

Несколько человек пытались помочь тонувшему, но у них ничего не получилось. Актёр рассчитал течение, нырнул в нужном месте и сумел доплыть до мужчины. Но тот уже не подавал признаков жизни. Видео из сторис актёра публикует Пятый канал.

Его вынесли на берег. Естественно, он был уже мёртв, но меня все поздравляли и говорили: «Молодец, мужик, спас!» С тех пор меня какое-то время называли «спасатель». Но никто даже не сопоставлял вот этот момент, что я выловил-то труп, — рассказал Епифанцев своим подписчикам.

Называть его после драки героем это всё равно, что считать спасателем того, кто выловил труп, уверен актёр.

Ранее NEWS.ru сообщал, что режиссёр Ростислав Мусаев проходит лечение в больнице после того, как его избил актёр Владимир Епифанцев. У Мусаева диагностированы множественные ушибы, его ждёт полное обследование.