https://static.news.ru/photo/e9a3eece-d7c4-11e9-ab78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Инцидент Барнаул/vk.com

Следователи Барнаула возбудили уголовное дело по факту столкновения поезда с вышкой, в результате которого один человек погиб и несколько пострадали.

Инцидент произошёл вечером 14 сентября на 178-м км станции Озерки Алтайского края.

Произошло столкновение локомотива с площадкой монтажной вышки автомотрисы. Трём электромонтёрам, находившимся на площадке, причинены телесные повреждения различной степени тяжести, — передаёт « Российская газета » со ссылкой на представителя Западно-Сибирского следственного управления на транспорте.

Один из пострадавших 15 сентября скончался в больнице.

Выяснилось, что причиной ЧП стал человеческий фактор: дежурный по станции не дождался указания диспетчера и пустил электровоз по закрытому для движения пути. Машинист увидел вышку автомотрисы слишком поздно и не смог принять меры, чтобы избежать столкновения.

Ранее News.ru писал, что следственные органы Ханты-Мансийского автономного округа направили в суд уголовное дело в отношении начальника участка АО «Мостострой — 11», который обвиняется в гибели людей из-за нарушений правил безопасности при ведении строительных работ.