Следователи Барнаула возбудили уголовное дело по факту столкновения поезда с вышкой, в результате которого один человек погиб и несколько пострадали.
Инцидент произошёл вечером 14 сентября на 178-м км станции Озерки Алтайского края.
Произошло столкновение локомотива с площадкой монтажной вышки автомотрисы. Трём электромонтёрам, находившимся на площадке, причинены телесные повреждения различной степени тяжести, — передаёт «Российская газета» со ссылкой на представителя Западно-Сибирского следственного управления на транспорте.
Один из пострадавших 15 сентября скончался в больнице.
Выяснилось, что причиной ЧП стал человеческий фактор: дежурный по станции не дождался указания диспетчера и пустил электровоз по закрытому для движения пути. Машинист увидел вышку автомотрисы слишком поздно и не смог принять меры, чтобы избежать столкновения.
Ранее News.ru писал, что следственные органы Ханты-Мансийского автономного округа направили в суд уголовное дело в отношении начальника участка АО «Мостострой — 11», который обвиняется в гибели людей из-за нарушений правил безопасности при ведении строительных работ.