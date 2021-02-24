Электричка насмерть сбила женщину на Кубани

https://static.news.ru/photo/57b6f9f4-76c7-11eb-8194-96000091f725_660.jpg Фото: ДТП и ЧП | Сочи/vk.com

Электропоезд «Ласточка» сбил женщину, переходившую железнодорожные пути недалеко от Сочи. Пострадавшая скончалась от полученных травм.

О происшествии сообщило Сочинское линейное управление МВД на транспорте. По данным ведомства, инцидент произошёл на 35-м километре совмещённой дороги Адлер — Роза Хутор. Погибшая — 55-летняя жительница Лабинска. Машинист видел, как она переходила железнодорожное полотно, экстренно затормозил состав и подал звуковой сигнал, однако женщина по каким-то причинам не смогла избежать попадания под колёса.

На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа Адлерского линейного отдела полиции. Правоохранители сейчас устанавливают все обстоятельства случившегося, процессуальное решение примут по итогам проверки.

12 февраля женщина погибла под колёсами электрички в Подмосковье, передавал NEWS.ru. Спасаясь от сильной метели, погибшая наглухо затянула завязки капюшона, что помешало ей заметить и услышать приближающийся электропоезд. Очевидцы рассказали, что женщина даже не повернула головы, когда машинист дал оглушительный гудок.