Экстренные службы назвали причины взрыва газа в Татарстане

https://static.news.ru/photo/0e089fc0-89d2-11ea-b4f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: mchs__russia/vk.com

Неисправность газового оборудования или утечка газа могли стать причиной взрыва в жилом доме в Татарстане. Об этом сообщили представители экстренных служб.

В качестве основных версий причин взрыва газа рассматриваются неисправность газового оборудования и утечка газа, — сказал собеседник РИА Новости.

Взрыв в жилом девятиэтажном доме в городе Зеленодольске произошёл вечером в понедельник, 29 марта. В результате инцидента произошло обрушение семи квартир на двух этажах здания. По последним данным, три человека госпитализированы.

Трое пострадавших госпитализированы. Мужчина и женщина в состоянии средней тяжести, угрозы жизни нет. Одна женщина в тяжёлом состоянии, находится в реанимации, — приводит сообщение пресс-службы Минздрава Татарстана ТАСС.

По имеющимся данным, открытого горения не последовало. Дом, в котором произошло ЧП, построен в 1974 году. Он газифицирован и электрифицирован.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в одном из многоквартирных домов Екатеринбурга взорвался бытовой газ. С места происшествия эвакуированы 19 человек, из которых четверо — дети.