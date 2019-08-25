Специалисты ВМФ Испании прибудут в понедельник на пляж Барселоны, где было обнаружено взрывное устройство, чтобы его обезвредить.
Пляж оцепили до понедельника. Местные власти ожидают, что эксперты заберут устройство, вывезут его в открытое море и нейтрализуют. Гостям и жителям Барселоны запрещено купаться на данном пляже и приближаться к нему, передаёт
Ранее News.ru писал, что в Ленинградской области нашли снаряд времён Великой Отечественной войны. Находка была сделана на небольшой глубине, а её длина составляла полтора метра.