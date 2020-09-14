Эксперты ОЗХО сами взяли анализы у Навального

https://static.news.ru/photo/7e5610dc-f67e-11ea-8f49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Представитель МИД ФРГ Мария Адебар сообщила, что эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) сами взяли пробы у Алексея Навального для изучения. Она подчеркнула, что подобные вопросы регулируются правилами ОЗХО и что «это совершенно формальная процедура».

ОЗХО, руководствуясь этим, сама взяла пробы у Навального и запустит процедуру в соответствии с параграфом VIII 38 (e) Конвенции о запрещении химического оружия, — отметила Адебар на брифинге в Берлине.

На уточняющий вопрос журналистов, правильно ли они поняли, что специалисты ОЗХО посетили Charite и взяли анализы у Навального, она ответила утвердительно.

Навального без сознания госпитализировали с симптомами отравления 20 августа. Российские врачи сообщили, что причиной тяжёлого состояния политика стало нарушение обмена веществ. Спустя два дня его перевезли в клинику в Берлине. Её специалисты заявили, что россиянин был отравлен ингибиторами холинэстеразы. 7 сентября его вывели из комы.

Ранее сегодня правительство Германии заявило, что лаборатории в Швеции и Франции подтвердили выводы экспертов бундесвера об отравлении российского оппозиционера веществом из группы «Новичок», писал NEWS.ru.