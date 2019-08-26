https://static.news.ru/photo/b21c80c2-c7d6-11e9-baaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Главный редактор отраслевого портала «Атоминфо» Александр Уваров прокомментировал данные Росгидромета об обнаружении радиоактивных изотопов в пробах воздуха после ЧП под Северодвинском. По его словам, эта информация не меняет вывода о том, что кратковременный выброс был неопасным для местных жителей.

Что я могу сказать? Выброс не имел опасности для населения, упоминание об этих изотопах ничего не меняет в этом выводе. Выброс быстро рассеялся, это действительно так, — заявил он в беседе с « Интерфаксом ».

По его словам, с громкими выводами необходимо повременить, нужно дождаться окончательных данных Росгидромета касательно этой ситуации.

Инцидент произошёл на военном полигоне под Северодвинском 8 августа во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. По данным Минобороны, погибли два человека, а Росатом объявил о пяти умерших сотрудниках госкорпорации и троих госпитализированных.

Ранее, как писал News.ru, Росгидромет подтвердил, что причиной кратковременного повышения радиационного фона сразу после ЧП стало облако радиоактивных газов. Оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана.