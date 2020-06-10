Эксперт двумя деталями доказал, что Ефремов был в машине не один

https://static.news.ru/photo/ad185f9a-ab35-11ea-abba-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проанализировав фото и технические факты, специалист в области автотехнологий Юрий Антипов доказал, что вместе с актёром Михаилом Ефремовым, ставшим виновником смертельной аварии, в автомобиле ехал ещё один человек.

Эксперт уверен, что «железо никогда не врёт, в отличии от людей» и продемонстрировал четыре фотографии Jeep Grand Cherokee артиста, доказав с помощью двух деталей наличие пассажира в авто.

Антипов обратил внимание на то, что водительская сторона машины пострадала достаточно сильно, а справа повреждения незначительны. Цела осталась даже фара. При этом с лобовым стеклом ситуация сложилась наоборот. Как отметил эксперт, на месте удара Lada лобовое стекло не пострадало, при этом пассажирское стекло всё покрыто мелкими трещинами. Антипов утверждает, что к таким повреждениям деформация кузова привести не может.

Точно было давление на стекло, но не снаружи, так как капот по стеклу не ударял, встречная машина тоже. Следовательно, по стеклу били изнутри. А это означает, что в машине находился пассажир, — приводит слова Антипова «Царьград».

Он уверен, что голова Ефремова о стекло не ударилась благодаря подушке безопасности в руле, а вот пассажир скорее всего «приложился».

Второй деталью стали пятна на пассажирской подушке безопасности. Они не могли остаться от другой аварии, так как это средство защиты не используется дважды. На фото, предоставленных Антиповым пятна на белой подушке достаточно хорошо заметны.

По мнению эксперта, такие следы могли остаться от крови пассажира, который ударился головой о стекло и испачкал подушку безопасности.

Антипов сделал вывод, что подобные пятна мог оставить пассажир, когда во время столкновения ударился об лобовое стекло и получил какие-то травмы. Он кровью разбитого лица испачкал подушку безопасности.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, врезался в фургон Lada. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров сильно пострадал, его увезли в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь мужчины.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест.

Как писал NEWS.ru, ранее продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин, комментируя ДТП с участием Михаила Ефремова, заявил, что постоянно видел актёра в неадекватном состоянии.