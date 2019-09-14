Неизвестный похитил экскаватор-погрузчик, который находился на охраняемой стоянке в районе Бирюлёво Восточное.
По данным пресс-службы московского главка МВД, инцидент произошёл на Липецкой улице, дом 17, корпус 1.
Материальный ущерб составил около пяти с половиной миллионов рублей, — сообщили в полиции.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по данному факту, передаёт АГН «
Ранее News.ru писал, что неизвестные злоумышленники похитили велосипед стоимостью около 100 тысяч рублей из подъезда дома в Басманном районе Москвы. Владельцем транспортного средства оказался 38-летний житель столицы по фамилии Ходор.