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Двое детей стали жертвами пожара, который произошёл в жилом доме в посёлке Нейво-Рудянка Кировградского городского округа.

Возгорание началось в двухэтажном муниципальном жилом здании на улице Молодцова на площади пять квадратных метров. Из задымлённой квартиры пожарные вынесли двух детей — девочек 2016 и 2017 годов рождения, спасти...