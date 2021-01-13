Экс-жену сына бывшего генпрокурора похитили неизвестные

Бывшую жену Артёма Чайки, сына экс-генпрокурора Юрия Чайки, Марину похитили неизвестные. Они удерживали её в подвале несколько часов и поили странной жидкостью, рассказала адвокат женщины Екатерина Гордон.
Бракоразводный процесс состоялся детом 2020 года, однако бывшие супруги до сих пор определяют место жительства их несовершеннолетних детей в суде. По словам Гордон, вечером 12 января новый адвокат экс-жены Чайки попросила её приехать в одну из московских клиник на психологическую экспертизу, результаты которой якобы могут пригодиться в суде. Та на предложение согласилась.
Однако когда женщина прибыла к назначенному месту, к ней подошли люди в масках, которые представились сотрудниками ФСБ или ФСО,
Кроме этого, утверждает Гордон, Марину насильно поили непонятной жидкостью, после чего потребовали не сдавать анализы в течение трёх дней. Отпустили женщину лишь ночью.
Та намерена написать заявление в Следственный комитет.
Гордон в своем Telegram-канале
Летом 2020 года, как писал NEWS.ru, Марина Чайка обнародовала видеообращение, в котором попросила защиты из-за невозможности получить развод от мужа и поступающих в её адрес угроз. Спустя два дня пара официально развелась.