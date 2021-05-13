Экс-вице-губернатор Мордовии задержан по подозрению в даче взятки

https://static.news.ru/photo/628a74f8-b422-11eb-a216-96000091f725_660.jpg Алексей Меркушкин Фото: Юрий Глебов/РИА Новости

В московском аэропорту Шереметьево задержан бывший вице-губернатор Мордовии Алексей Меркушкин. Его подозревают в даче взятки в размере 7 млн рублей. Об этом ТАСС рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По словам депутата, Алексей Меркушкин, экс-вице-губернатор правительства Мордовии и младший сын бывшего губернатора Самарской области, был задержан при попытке вылететь в Минск.

Задержан он в рамках расследования уголовного дела о даче взятки начальнику отделения мордовского центробанка в размере 7 млн рублей за непринятие мер по проверке, скрывшей серьёзные нарушения в деятельности Мордовпромстройбанка, одним из бенефициаров которого был Меркушкин-младший, — рассказал Хинштейн.

Депутат отметил, что в производстве республиканского Следственного комитета находится ещё одно дело, фигурантом которого также является Меркушкин-младший. Оно связано с хищением бюджетных средств при покупке республиканской собственности комплекса «Мордовэкспоцентр» по не соответствующей действительности стоимости.

По версии следствия, хищение бюджетных средств составило 217 млн рублей. Уголовные дела возбуждены ещё в прошлом году, — пояснил Хинштейн.

Депутат добавил, что уголовные дела возбуждены по статьям о получении и даче взятки.

Ранее Абаканский городской суд признал бывшего и. о. замглавы Хакасии и министра строительства и ЖКХ республики Сергея Новикова виновным в получении взятки. Он приговорён к девяти годам лишения свободы.