Экс-ведущую музыкального канала изнасиловали в Москве

Бывшая ведущая музыкального канала подверглась сексуальному насилию в Москве. Инцидент произошёл в одном из столичных отелей на улице Новинский бульвар.
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В полицию обратилась 28-летняя телеведущая с заявлением об изнасиловании. По горячим следам был задержан молодой человек подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 27-летний уроженец Ленинградской области, — сообщили изданию в полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Оно передано в СКР. Специалистам предстоит восстановить картину событий и прояснить все детали случившегося.
Ранее NEWS.ru писал, что в Москве модель обратилась в правоохранительные органы, обвинив известного фотографа, заслуженного деятеля искусств России Сергея Берменьева в изнасиловании. По словам пострадавшей, инцидент произошёл во время проведения кастинга в его квартире.
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