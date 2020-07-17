Экс-ведущую музыкального канала изнасиловали в Москве

https://static.news.ru/photo/76472998-c830-11ea-ac45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывшая ведущая музыкального канала подверглась сексуальному насилию в Москве. Инцидент произошёл в одном из столичных отелей на улице Новинский бульвар.

Как сообщает «КП-Кубань», 28-летняя девушка приехала в гостиницу с малознакомым мужчиной. Они уединились в номере. О парне телеведущая почти ничего не знала, кроме его имени. Что именно происходило в номере, доподлинно неизвестно. Сама девушка рассказала, что мужчина её изнасиловал.

В полицию обратилась 28-летняя телеведущая с заявлением об изнасиловании. По горячим следам был задержан молодой человек подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 27-летний уроженец Ленинградской области, — сообщили изданию в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Оно передано в СКР. Специалистам предстоит восстановить картину событий и прояснить все детали случившегося.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве модель обратилась в правоохранительные органы, обвинив известного фотографа, заслуженного деятеля искусств России Сергея Берменьева в изнасиловании. По словам пострадавшей, инцидент произошёл во время проведения кастинга в его квартире.