Экс-священник из «Дома-2» ранил ножом паломника в Звенигороде

https://static.news.ru/photo/c84b0d4a-2956-11eb-b45a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лишённый сана священник и экс-участник «Дома-2» Вальтер напал с ножом на паломника Саввино-Сторожевского ставропигиального мужского монастыря в Звенигороде. Инцидент произошёл минувшей ночью.

Израненный ножом 22-летний мужчина был доставлен в приёмный покой местной больницы в мертвецки пьяном состоянии. Он едва мог шевелить языком, но сумел объяснить, откуда на его теле ножевые ранения, пишет KP.RU.

Врачи передали сведения о происшествии в полицию, выяснилось, что пострадавший познакомился неподалёку от монастыря с каким-то мужчиной. Оба стали распивать спиртное, поссорились, в итоге новый знакомый ударил паломника несколько раз ножом. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Придя в себя, пострадавший рассказал, что приехал в монастырь спасать свою душу и поступил в обитель трудником. Он вспомнил, что пил вместе с экс-священником Вальтером и они поссорились.

К сожалению, я не знал, что у него с собой был нож. Я сказал участковому, что заявление писать не буду, это не по-христиански. Пил-то он со мной, значит, и моя доля ответственности в произошедшем есть, — цитирует издание объяснение пострадавшего. В ближайшее время оппоненты встретятся в полицейском участке для подписания соглашения о примирении сторон.

Что касается личности 33-летнего Вальтера, то ещё до прихода на телестройку он звался Василием. В детстве он получил травму, пришёл к богу, поступил в духовную академию и получил церковный сан. После переезда в Москву экс-участник «Дома-2» служил в церкви Покрова Пресвятой Богородицы, был женат и воспитывал двух сыновей.

Но в 2016 году Вальтер в корне изменил своё мировоззрение, за неподобающее поведение его лишили сана. К тому же мужчина бросил жену и прекратил всякое общение со своими близкими.

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