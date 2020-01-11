https://static.news.ru/photo/8078be8e-352f-11ea-937b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На кадрах с видеорегистратора автомобиля бывшего сотрудника ГИБДД Андрея Кузнецова видно, как он на большой скорости снёс пешехода в Калужской области. Рассматривается версия намеренного наезда на человека.

Запись была опубликована РЕН ТВ. Наезд произошёл на пешехода, шедшего по обочине по ходу движения. Бывший правоохранитель не стал скрываться с места ДТП.

Как писал NEWS.ru, водитель автомобиля Toyota на нерегулируемом пешеходном переходе сбил супружескую пару в московском районе Сокол. Пострадавших госпитализировали в одну из клиник Москвы. Женщина получила серьёзные травмы и перелом ноги. На данный момент полицейские устанавливают детали произошедшего.