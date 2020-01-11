На кадрах с видеорегистратора автомобиля бывшего сотрудника ГИБДД Андрея Кузнецова видно, как он на большой скорости снёс пешехода в Калужской области. Рассматривается версия намеренного наезда на человека.
Запись была
Как писал NEWS.ru, водитель автомобиля Toyota на нерегулируемом пешеходном переходе сбил супружескую пару в московском районе Сокол. Пострадавших госпитализировали в одну из клиник Москвы. Женщина получила серьёзные травмы и перелом ноги. На данный момент полицейские устанавливают детали произошедшего.
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