Экс-шахтёр заявил, что пожар на «Листвяжной» связан с нормой добычи угля

Возможно, шахтёры «Листвяжной» отставали от месячной нормы по добыче угля, поэтому горняки по приказу начальства отправились обратно в шахту, предположил бывший горнорабочий очистного забоя четвертого разряда Денис Тимохин. По его словам, «начальник ругался», если рабочие добывали меньше установленной месячной нормы, к тому же от этого зависела зарплата шахтёров, передаёт Lenta.ru.

У нас парни работали по приказу директора: больше дадите, больше денег получите. 100 тысяч тонн, например, надо в месяц выдать — мы и старались такой объем выдать. А если нет, начальник ругался: вот, вы отстаете, надо увеличивать темпы! И вот на 25 число ребята отставали, и начальник, видать, приказал побольше ехать. Они поехали и вот — не доехали, — пояснил Тимохин.

ЧП на шахте произошло 25 ноября в 05:00. В это время в экстренные службы поступил сигнал о задымлении в вентиляционном штреке. На тот момент в забое находились 287 человек.

В результате погибли 52 человека: 46 горняков и 6 спасателей. Пострадали 63 человека.

По делу об аварии задержаны директор, первый заместитель директора и начальник участка ООО «Шахта „Листвяжная“». По информации СК, в ходе первоначальных следственных действий установлено, что задержанные допустили нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Ранее Тимохин предположил, что директор шахты «Листвяжная» не понесёт ответственности за случившуюся трагедию. По мнению горняка, руководитель «отмажется», потому что «у него денег много».