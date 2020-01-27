https://static.news.ru/photo/d56aa174-4118-11ea-98e9-fa163e074e61_660.jpg Рауф Арашуков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший сенатор Рауф Арашуков заподозрил у себя онкологическое заболевание. Его адвокат Марина Андреева рассказала NEWS.ru, что он заметил у себя родинки, которые могут быть похожи на рак кожи, и просит вызвать к себе квалифицированного врача.

Просит допустить к себе дерматолога-онколога, в данном случае нужен узкоспециализированный врач, — сказала она.

Адвокат добавила, что заявление на посещение врача было подано в канцелярию СИЗО ещё неделю назад, но Арашуков оттуда никаких документов не получал. По её словам, экс-сенатор заметил у себя новообразования ещё шесть-семь месяцев назад.

Сегодня, 27 января, Мосгорсуд продлил арест Арашукову до 24 апреля 2020 года.

Рауф Арашуков 30 января 2019 года был лишён неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации. Его обвиняют в организации убийств в 2010 году заместителя председателя общественного молодёжного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.

Также следствие считает, что Арашуков являлся членом преступного сообщества, которое создал его отец Рауль Арашуков. ОПС было организовано для хищения природного газа. За время существования сообщества было украдено газа более чем на 30 млрд рублей.

Ранее NEWS.ru писал о том, что экс-сенатор Арашуков написал заявление в ФСБ.