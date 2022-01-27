Экс-руководителя Росимущества Подмосковья обвинили в получении взятки

Следственное управление Следственного комитета РФ по Московской области просит суд арестовать бывшего руководителя областного территориального управления Росимущества Николая Пешкова. Ему предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

В Бабушкинский районный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании Пешкову Николаю Николаевичу меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 апреля, — сказала собеседница агентства.

В суде уточнили, что Пешков был уволен по собственному желанию в конце декабря прошлого года. Судебное заседание по избранию меры пресечения экс-чиновнику запланировано на ближайшее время. Официальных комментариев органов следствия, обвиняемого и его защиты пока не поступало: санкции по названной статье предусматривают от 7 до 12 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что суд арестовал до 23 марта бывшего зампредседателя правительства Пермского края Елену Лопаеву по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Её обвиняют в хищении денежных средств благотворительного фонда в 2017 году. Санкции по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, организованное группой в особо крупном размере) предусматривают до 10 лет лишения свободы.