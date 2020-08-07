Экс-проректора МГУ арестовали на два месяца

https://static.news.ru/photo/728455de-d8c4-11ea-8098-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывшего проректора МГУ им. Ломоносова и экс-главу Минстроя Самарской области Алексея Гришина арестовали на два месяца. Его подозревают в преднамеренном банкротстве мордовской компании.

Об аресте сообщает РИА Новости, ссылаясь на следственное управление СК Мордовии.

Гришину предъявлено дополнительное обвинение. Мера пресечения избрана в виде заключения под стражу на два месяца, — говорится в сообщении.

Сразу после задержания экс-проректор был доставлен в Саранск. По данным следственного управления СК Мордовии, его задержали в рамках расследования уголовного дела по статье 196 УК РФ (преднамеренное банкротство). Гришин является соучредителем ООО «Инвест-Альянс», в которое входит в том числе ООО «СДС-Управление строительства». В его московской квартире и рабочем кабинете, а также в подмосковном доме были проведены обыски.

Как ранее писал NEWS.ru, в пресс-службе МГУ заявили, что задержание Гришина никак не связано с его работой в университете. По её данным, подозреваемый в преднамеренном банкротстве бывший проректор не является сотрудником МГУ с 28 июля 2020 года — в этот день он написал заявление об увольнении по собственному желанию.