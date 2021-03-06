Экс-помощника президента Абхазии обвиняют в незаконном хранении оружия

https://static.news.ru/photo/c9f20fa6-c0ae-11ea-9dc4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обвинение в незаконном хранении оружия предъявило следствие бывшему помощнику президента Абхазии Ахре Авидзбе. Мужчина был задержан вечером 4 марта в Сухуми. Об этом сообщила адвокат Авидзбы Инга Габилая после встречи с подзащитным в здании Службы государственной безопасности республики.

По словам адвоката, уголовное дело возбуждено по статье о незаконном хранении оружия группой лиц по предварительному сговору. В число подозреваемых входят также пятеро друзей Авидзбы из самопровозглашённой ДНР.

В воскресенье, скорее всего, орган предварительного следствия будет выходить с ходатайством о заключении Авидзбы под стражу. Санкция статьи предусматривает от двух до шести лет лишения свободы, — приводит слова адвоката ТАСС.

Инга Габилая подчеркнула, что к её подзащитному не применялось физическое насилие, однако он отказывается от воды и еды, заявляя, что это его «принципиальная позиция», и требует выпустить его на свободу.

Бывшего помощника президента Абхазии по международным делам Ахру Авидзбу задержали вечером 4 марта. Об этом писал NEWS.ru. По информации МВД, в ходе оперативно-разыскных работ в селе Гумиста Сухумского района (по месту жительства Авидзбы) были обнаружены патроны в заводской упаковке и россыпью, ручные противотанковые гранатомёты, ручные пулемёты, автоматы российского и иностранного производства.

Ахра Авидзба являлся участником боевых действий на юго-востоке Украины в 2014 году. В 2020 году был назначен помощником по международным связям президента Абхазии Аслана Бжании. В ноябре 2020 года подал заявление об увольнении по собственному желанию.