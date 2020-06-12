Экс-полковник ФСИН рассказал, как Ефремов может сидеть в колонии

https://static.news.ru/photo/ee87f6de-ad97-11ea-b320-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: АГН «Москва»

Полковник ФСИН в отставке рассказал в каких условиях будет жить актёр Михаил Ефремов, если его осудят к лишению свободы. По мнению Василия Макиенко, артисту за пьяное ДТП, вероятно, назначат 6-7 лет колонии поселения.

В таких исправительных учреждениях преступники живут в общежитиях, им разрешается иметь свои деньги и свободно их тратить. Обычно заключённые работаю в местных колхозах и на лесоповале. Но по словам Макиенко, трудоустраиваться не обязательно.

Телефоны у заключенных есть в доступе. Но, правда, их придётся сдавать в определённое время. Возможно, у Ефремова будет даже ноутбук. Но его тоже в определённое время придётся сдавать «начальству», — приводит слова полковника KP.RU.

В Комнате, где живут заключённые, им разрешается делать ремонт. За хорошее поведение осуждённым можно переехать из общежития в съёмное жильё неподалёку.

Это будет не сразу. А когда администрация поймет, что он начал исправляться. Через год примерно. Жильё должно быть в том же населённом пункте. Открываешь сайт объявлений и снимаешь квартирку или домик, — добавил Макиенко.

Артист устроил ДТП на Садовом кольце 8 июня. Управляя Jeep Grand Cherokee, Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Погибшим оказался Сергей Захаров, он работал в службе доставки еды. У него в Рязани остались пожилая мать, жена и двое детей.

В момент аварии артист был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В его крови обнаружили каннабиноиды и кокаин. По словам адвоката Дмитрия Аграновского, за пьяные ДТП со смертельным исходом в России обычно приговаривают к реальному сроку лишения свободы. Сейчас артист помещён под домашний арест.

Накануне Ефремов записал видео с извинениями. Он признался, что четыре дня после аварии, в которой погиб водитель фургона Сергей Захаров, он не знал, что сказать, да и сейчас не знает, какими словами просить прощения у семьи погибшего, писал NEWS.ru.