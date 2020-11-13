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Экс-офицер дал показания на обвиняемого в мошенничестве генерала Росгвардии

13:16, 15 ноября 2020 605
Сергей Милейко Сергей Милейко Фото: gkgz.ru

Бывший начальник квартирно-эксплуатационного отдела дивизии Дзержинского Кирилл Прокудин пошёл на сделку со следствием и дал показания на бывшего замглавы Росгвардии Сергея Милейко.

Генерал подозревается в мошенничестве с квартирой для военнослужащих в подмосковной Балашихе. В отношении Прокудина и Милейко избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

В рамках заключения досудебного соглашения о сотрудничестве Прокудин дал признательные показания, а также показания на Милейко, — заявил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Как писал NEWS.ru, бывшего сотрудника ФСБ задержали в Москве по подозрению в мошенничестве. Мужчина может быть причастен к хищениям из управляющей компании, контролировавшей элитную недвижимость в столице в квартале «Золотая миля». 

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