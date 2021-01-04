Экс-начальник колонии «Белый лебедь» найден мёртвым с пистолетом в руке

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Бывший начальник колонии «Белый лебедь» Ашот Саркисян был обнаружен мёртвым в своём автомобиле Toyota Land Cruiser 200 с пистолетом в руке.

Днём 4 января Саркисян попал в ДТП. Его внедорожник протаранил на перекрёстке Ford Focus. В аварии пострадала пассажирка легкового автомобиля. Данных о её состоянии пока нет.

В полиции заявили, что после ДТП Саркисян, предположительно, совершил самоубийство. По факту инцидента проводят проверку, сообщает Lenta.ru.

Ашот Саркисян был руководителем колонии для пожизненно осуждённых с 2002 по 2010 год. Он был отцом экс-замруководителя следственного отдела по Пермскому району майора Эдгара Саркисяна. В ноябре 2019 года Саркисяна-младшего признали виновным в покушении на посредничество во взяточничестве. Он получил семь лет колонии строгого режима. Его отца допрашивали по этому делу.

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