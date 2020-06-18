Экс-мужа звезды сериала «Две судьбы» нашли мертвым на стоянке

https://static.news.ru/photo/e094193a-b158-11ea-95d6-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Семёнова Фото: katya7777/instagram.com

Бывший муж актрисы Екатерины Семеновой Кирилл Сигал был найден мёртвым в салоне автомобиля. Причину смерти определят эксперты после вскрытия.

Как сообщает KP.RU, 62-летний Сигал был обнаружен его сестрой без признаков жизни в Москве на улице Годовикова в салоне автомобиля, на котором они приехали за покупками. Что именно произошло в машине, женщина толком объяснить не смогла.

Сигал называли успешным бизнесменом и миллионером. Однако десять лет назад раскрылась вся правда о нём. Мужчина оказался мошенником. Несколько лет назад он освободился из тюрьмы, куда попал за многомиллионные махинации.

Одной из жертв его махинаций стала солистка Государственного академического театра «Московская оперетта» Марина Коледова. Сигал обманным путём выманил у неё 4 млн рублей якобы на покупку квартиры. Артистка оказалась не единственная, кто пострадал от пустых обещаний «звёздного помощника». В материалах уголовного дела фигурировали 15 преступных эпизодов, а общая сумма ущерба по доказанным преступлениям составила более 108 млн рублей.

У Екатерины Семёновой есть дочь, 23-летняя Маша, рождённая от Сигала. Второй её ребёнок — от актёра и бизнесмена Антона Табакова, сын Никита, которому сейчас 30 лет.

По данным издания, один из возлюбленных Семёновой, молодой банкир Илья Медков, был убит у дома актрисы в 1993 году в возрасте 26 лет.

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