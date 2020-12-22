Экс-министру Абызову продлили арест до 25 марта 2021 года

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новосибирск не так давно потрясла новость о пропаже молодой семьи Фреюк с двумя маленькими детьми. Сначала даже полицейские решили, что семью убили из-за дорогой машины, но спустя несколько дней их опознали по видеокамерам в аэропорту, когда они улетали в Москву. Кроме того, оказалось, что накануне исчезновения глава семейства Александр взял в долг миллионы рублей у своих друзей и знакомых. Пострадавшие уже написали заявления в полицию.

Друзья считали Александра успешным бизнесменом. Однако выяснилось, что все его дорогие автомобили были в аренде, а элитная квартира — съёмной. Даже подарок отцу — автомобиль Nissan, которым он успел перед...