Экс-министру Абызову продлили арест до 25 марта 2021 года

https://static.news.ru/photo/0ea6772c-4467-11eb-8222-fa163e074e61_660.jpgМихаил АбызовФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Мосгорсуд продлил до 25 марта 2021 года срок ареста бывшему министру по вопросам Открытого правительства Михаилу Абызову и его пяти сообщникам. Решение суда ещё не вступило в силу и может быть обжаловано.
Судом удовлетворено ходатайство следствия о продлении срока содержания Абызова и ещё пяти фигурантов дела под стражей до 25 марта 2021 года, — сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда.
Абызов занимал пост министра в 2012–2018 годах. По версии следствия, он с сообщниками путём обмана акционеров энергетических компаний ОАО «Сибирская энергетическая компания» (СИБЭКО) и ОАО «Региональные электрические сети» похитили 4 млрд рублей и вывели их за рубеж. Их действия были квалифицированы по ч. 3 ст. 210 (создание преступного сообщества) и ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. Кроме того, в отношении главного фигуранта возбуждены уголовные дела по фактам отмывания денежных средств в особо крупном размере и незаконной предпринимательской деятельности.
Экс-министра задержали 26 марта 2019 года.
Как писал NEWS.ru, у Михаила Абызова суд изъял в пользу государства 32,5 млрд рублей. Речь идёт о доходах от продажи Сибирской энергетической компании. Изъятия денег в доход государства требовал замгенпрокурора Виктор Гринь. По информации Генпрокуратуры, будучи членом правительства, Абызов с 2012 года скрывал от государства владение пятью кипрскими офшорами, через которые незаконно управлял СИБЭКО — основным поставщиком электроэнергии в Сибири. В итоге Абызов продал её, нарушив запрет на предпринимательскую деятельность для чиновников.