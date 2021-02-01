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Происшествия

Экс-министра сельского хозяйства РФ нашли мёртвым на Алтае

07:39, 02 февраля 2021 67
Фото: © politsib.ru

Бывший министр сельского хозяйства РФ и председатель Алтайского краевого Совета народных депутатов Александр Назарчук был обнаружен мёртвым в собственном доме.

По данным «Интерфакса», правоохранители начали доследственную проверку в отношении смерти 81-летнего мужчины.

В СУ СКР по региону сообщили, что причина смерти экс-министра пока не установлена. На месте происшествия работает следственная группа.

Александр Назарчук занял пост министра сельского хозяйства и продовольствия РФ в октябре 1994 года. С декабря 1996 года заступил на должность председателя Алтайского краевого Заксобрания. С 1996 по 2001 год являлся членом Совета Федерации РФ.

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