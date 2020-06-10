Экс-министра Кировской области подозревают в растрате на 78 млн рублей

https://static.news.ru/photo/c81910ae-ab18-11ea-890f-fa163e074e61_660.jpg Юрий Палюх Фото: it.kirovreg.ru

В отношении бывшего кировского министра информационных технологий и связи Юрия Палюха завели уголовные дела о растрате и злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщило следственное управление Следственного комитета РФ по региону.

Бывший региональный министр информационных технологий и связи Юрий Палюх, по версии следствия, обеспечил принятие и незаконную оплату поставленных специальных технических средств, не соответствующих требованиям технических аукционных заданий. В результате преступных действий подозреваемого государству нанесён ущерб на сумму свыше 78 миллионов рублей, — приводит сообщение СК РФ РИА Новости.

В ведомстве рассказали, что по материалам сотрудников УФСБ, которые пресекли преступную деятельность чиновника, завели дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) и частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Осенью 2019 года, как пояснили в СК, областное госучреждение «Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления» выполняя нацпроект «Качественные и безопасные автомобильные дороги» разместило аукционы на поставку специальных технических средств. Победители тендера в 2019 году их поставили, но приёмная комиссия госучреждения установила, что они не соответствуют условиям контрактов.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства и собирают доказательства. В ближайшее время Палюху изберут меру пресечения.

Как писал NEWS.ru, ранее бывший советник председателя правления банка «Премьер Кредит» Андрей Андреев отказался признавать вину в растрате более 1 млрд рублей.