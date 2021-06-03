Экс-мэра Владивостока заподозрили в получении взятки

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Правоохранители проводят следственные действия по документированию взятки экс-мэру Владивостока Олегу Гуменюку. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Проводятся следственные действия по документированию взятки, - заявил источник. Размер взятки он не уточнил.

18 мая мэр Владивостока Олег Гуменюк объявил о своей отставке. Он отметил, что за два года работы «командой администрации города было сделано немало». Экс-губернатор выразил надежду, что предыдущие шаги властей города станут хорошим подспорьем для Владивостока.

Позднее стало известно, что у Гуменюка провели обыски. Чиновника не задерживали, однако информацию об обысках в СК РФ подтвердили. Предполагается, что следственные мероприятия проводились по делу о махинациях с местами на кладбищах.