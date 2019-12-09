https://static.news.ru/photo/0f9e4dc8-1a8b-11ea-a13f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Красногорский городской суд вынес приговор бывшим сотрудникам конвойной службы полиции, которые охраняли членов так называемой банды GTA в день их попытки побега из здания Мособлсуда. Они получили от 1,5 до трёх лет лишения свободы. Все сроки условные.

Суд приговорил Алексея Гришина и Михаила Фартушняка к трём годам, Алексея Миханькова — к двум годам, Елизавете Лукьяновой суд назначил 1,5 года, — сообщили ТАСС в суде.

По версии следствия, в августе 2017 года обвиняемые в здании Мособлсуда грубо нарушили порядок конвоирования, допустив одновременное перемещение пяти подсудимых из зала судебного заседания под охраной лишь двух человек. В результате подсудимые напали в лифте на полицейских конвойной службы, завладели их оружием и тяжело ранили одного из сотрудников Росгвардии.

После увольнения со службы Алексея Гришина на него завели уголовное дело по статье «Мошенничество». В ходе расследования выяснилось, что экс-полицейский имел судимость в 1998 году по статье УК «Подделка документов», а затем устроился в МВД, хотя судимым запрещено работать в полиции.

СМИ окрестили «бандой GTA» (название связано с популярной компьютерной игрой Grand Theft Auto) группировку, действовавшую в Подмосковье в 2012–2014 годах. В неё, по версии следствия, входили не менее 15 человек, которые совершили 15 разбойных нападений, сопряжённых с убийством 17 человек, а также с покушением на жизнь ещё двоих. Вину злоумышленники признали частично, отметив, что не убивали своих жертв, а были соучастниками преступления.

Как писал NEWS.ru, 8 августа Мособлсуд приговорил четырёх обвиняемых по этому делу — Хазратхона Додохонова, Шерджона Кодирова, Анвара Улугмурадова и Умара Хасанова — к пожизненному заключению. Пятый фигурант — Зафарджон Гулямов — получил 20 лет лишения свободы.