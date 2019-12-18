Ибарра был назначен консулом в департаменте Оран провинции Сальта весной 2019 года. В ноябре ему, как и многим должностным лицам, пришлось покинуть занимаемый пост после госпереворота в Боливии, отмечает Pagina 12.
20 октября 2019 года победу на президентских выборах в Боливии одержал действовавший на тот момент глава государства Эво Моралес. Его соперник экс-лидер страны Карлос Меса не признал победу оппонента. 10 ноября Моралес объявил об отставке, охарактеризовав ситуацию как госпереворот, и вскоре покинул страну.
Его примеру последовали вице-президент Альваро Гарсиа Линера и спикеры обеих палат парламента, которые по конституции были следующими в очереди на должность и. о. главы государства. Тогда эти обязанности взяла на себя второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес, представляющая оппозицию.