https://static.news.ru/photo/db5cae1e-217a-11ea-a52c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Reinhardt/dpa/Global Look Press

Бывшего консула Боливии задержали в Аргентине. В багажнике автомобиля Диего Фернандо Вега Ибарры местные жандармы нашли более восьми килограммов кокаина.

Правоохранители заподозрили неладное, так как запасное колесо машины лежало не в специальной нише. Они решили, что в ней мужчина может перевозить наркотики. В ходе проверки их догадки подтвердились.

#Policiales : Detuvieron con 8 kilos de cocaína a cónsul de Bolivia en Salta https://t.co/4jdIjvhids pic.twitter.com/bMYOxFGIJL — Minuto YA ! (@MinutoYa) December 17, 2019

Ибарра был назначен консулом в департаменте Оран провинции Сальта весной 2019 года. В ноябре ему, как и многим должностным лицам, пришлось покинуть занимаемый пост после госпереворота в Боливии, отмечает Pagina 12.

20 октября 2019 года победу на президентских выборах в Боливии одержал действовавший на тот момент глава государства Эво Моралес. Его соперник экс-лидер страны Карлос Меса не признал победу оппонента. 10 ноября Моралес объявил об отставке, охарактеризовав ситуацию как госпереворот, и вскоре покинул страну.

Его примеру последовали вице-президент Альваро Гарсиа Линера и спикеры обеих палат парламента, которые по конституции были следующими в очереди на должность и. о. главы государства. Тогда эти обязанности взяла на себя второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес, представляющая оппозицию.

23 ноября, как писал NEWS.ru, обе палаты парламента Боливии одобрили предложенный временным правительством законопроект о проведении новых выборов.