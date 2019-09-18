https://static.news.ru/photo/087164a8-dacc-11e9-abc4-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Преображенский суд Москвы приговорил бывшего начальника оперативной части СИЗО «Матросская тишина» Михаила Захарова и его сообщника, криминального авторитета Елдара Векуа, к 12 и 14 годам колонии соответственно.

Они осуждены за вымогательство у одного из заключённых 11 миллионов рублей. Также фигурантами по этому уголовному делу проходят бывшие подчинённые Захарова — Валентин Базаев и Анатолий Осмачко. Их приговорили к девяти годам лишения свободы.

Кроме того, по делу о вымогательстве на восемь лет осудили двух сотрудников УФСИН — Павла Петрана и Антона Девятаева, — приводит ТАСС сообщение пресс-секретаря Преображенского суда Александры Савельевой.

Также отмечается, что на четыре года и семь месяцев лишения свободы суд приговорил и врача-рентгенолога одной из московских клиник Фатиму Найфонову. Отбытие наказания для неё отсрочили из-за того, что женщина воспитывает малолетнего ребёнка.

Следствие считает, что Захаров разработал особый план вымогательства денег у заключённых и привлёк для этого всех вышеназванных фигурантов дела и не только.

News.ru ранее сообщил, что Басманный суд Москвы арестовал на два месяца управляющего адвокатского бюро «Дагир Хасавов и партнёры» Дагира Хасавова. Юриста обвиняют в воспрепятствовании правосудию.