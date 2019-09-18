https://static.news.ru/photo/f6703384-dad4-11e9-a057-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Следователи задержали бывшего главу департамента охраны культурного наследия Минкульта России Владимира Цветнова по делу о крупном мошенничестве. Вместе с ним задержали ещё двух бизнесменов.

В Москве задержаны Мосолов П. О., Магдеева Т. С., Цветнов В. А. и Семиков С. Б. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой, — передаёт сообщение источника ТАСС.

Как пишет издание, Мосолов с другими фигурантами обвиняются в мошенничестве на общую сумму около 20 миллионов рублей. Чиновнику грозит до 10 лет колонии.

Как ранее писал News.ru, молдавские правоохранительные органы предъявили обвинение в мошенничестве и отмывании денег главе информагентства Sputnik Молдавия Владимиру Новосадюку.