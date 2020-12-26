Экс-главе Серпуховского района могут увеличить срок за оскорбление судьи

https://static.news.ru/photo/45ccd2f8-47b1-11eb-9ff0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экс-главе Серпуховского района Александру Шестуну, осуждённому за коррупцию на 15 лет, могут увеличить срок за оскорбление судьи и конвоя. Об этом сообщили в службе судебных приставов.

На протяжении всего судебного следствия Шестун вёл себя вызывающе, постоянно перебивал судью Татьяну Юферову, которая слушала его дело, а также переходил на оскорбления. Судье даже пришлось удалить подсудимого из зала до окончания прений сторон, — цитирует ТАСС сообщение источника.

Шестун вёл себя по-хамски и во время пятидневного вынесения приговора. Ему несколько раз делали замечание. Оскорбление судьи на судебном заседании карается как неуважение к суду.

Бывшего чиновника обвинили в мошенничестве (ч. 4 ст. 159), легализации денежных средств (ч. 4 ст. 171.1) и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289). Шестун называет уголовное дело против него местью за отказ уйти в отставку. По его словам, ему угрожали глава управления «К» ФСБ Иван Ткачёв, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Обвинитель просил для бывшего чиновника 20 лет колонии строгого режима и 50-миллионный штраф. Оглашение 500-страничного приговора заняло у судьи неделю.

Помимо лишения свободы суд назначил Шестуну штраф в размере 49 млн рублей с лишением права занимать руководящие должности сроком на восемь лет и удовлетворил гражданский иск администрации Серпуховского района на сумму причинённого ущерба, взыскав с него 64,5 млн рублей.

Как писал NEWS.ru, суд уже взыскал с него и его семьи недвижимость и имущество на один миллиард рублей неподтверждённых доходов.